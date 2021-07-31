Убийство президента Гаити: в организации подозревают экс-судью Верховного суда

В организации убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают бывшую судью Верховного суда Венделлeа Кок-Телот.

Экс-служительница Фемиды встречалась с наемниками из Колумбии, которых обвиняют в лишении жизни главы государства.

Женщина в феврале этого года была уволена из Верховного суда вместе с двумя другими ее коллегами.

Причиной этого стала информация о причастности судей к подготовке госпереворота против Моиза.

Правоохранительные органы уже выписали ордер на арест Кок-Телот, ее местонахождение неизвестно. В ее доме и других помещения были проведены обыски.