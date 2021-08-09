Флот роскошных самолетов Лукашенко попал под санкциии Британии

Великобритания ввела очередные санкции против правительства Беларуси. Теперь под запрет попали торговая, финансовая и авиационная отрасли.

Так британское правительство ответил на подрыв демократии и нарушения прав человека режимом самопровозглашенного президента Беларуси.

Авиационные меры предусматривают запрет на полеты над Британией и приземления белорусских авиаперевозчиков, а также отмену технической помощи флота “роскошных самолетов Лукашенко”.

— Режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Британия не примет действий Лукашенко после сфальсифицированных выборов, — заявил глава МИД Доминик Рааб.

Он добавил, что продукцию государственной промышленности самопровозглашенного президента не будут реализовывать в Великобритании, а ее аэрокосмические компании не прикоснутся к парку белорусских самолетов.

Торговые санкции коснутся удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих властям Беларуси, и ограниченичат доступ к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям против белорусского населения.

Финансовые меры запрещают покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

В Британии больше не будут предоставлять страхование и перестрахование государственным органам Беларуси, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему усилению существующего эмбарго на поставки оружия.

Великобритания также вводит санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Лукашенко. Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы.

Источник: Кабинет министров Великобритании