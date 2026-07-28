Во вторник, 28 июля, российские войска в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на якорной стоянке на подходах к Одесскому порту.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне атаковали судно под флагом Либерии

— В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза. Этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак, – отметил он.

По словам Кипера, этот удар в очередной раз свидетельствует о сознательном пренебрежении Россией нормами международного права и ее целенаправленных попытках сорвать работу украинского морского коридора.

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В Администрации морских портов Украины (АМПУ) подчеркнули, что последовательные удары по одному и тому же гражданскому судну демонстрируют характер российских атак.

— Под прицелом находятся не только портовая инфраструктура или грузы, а непосредственно гражданский торговый флот, — сообщила АМПУ.

В ведомстве подчеркнули, что РФ системно создает угрозу для международного судоходства в Черном море, пытаясь разрушить морскую логистику Украины и подорвать безопасность торговых перевозок.

Атаки РФ на суда в Черном море

Накануне АМПУ заявляла, что в акватории Черного моря ввели постоянный мониторинг возможного воздействия на окружающую среду и безопасность судоходства после затопления судна Golden Leo, которое 19 июля атаковали российские войска.

Тогда враг нанес удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, владельцем которого является турецкая компания.

В результате атаки погибли десять моряков, среди них – украинский лоцман.

В ночь на 27 июля российские войска также нанесли удары по гражданским торговым судам в портах Николаевского региона.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что последняя волна атак не была единичным случаем.

Россия атаковала в Черном море еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения.

Фото: Одесская ОВА

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