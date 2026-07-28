Приоритет при поступлении — это важность высших учебных заведений, которая указывается абитуриентом при подаче документов на обучение в разных вузах.

В 2026 году поступающие могут подать не более 5 заявлений на бюджет и до 5 заявлений на обучение по контракту (всего не более 10 заявлений).

Как определить приоритет и можно ли изменить приоритет в электронном заявлении на поступление в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое приоритет при поступлении в университет

Приоритетность — это очередность заявлений от 1 до 10. Где 1 — это университет, куда абитуриент хочет поступать больше всего, а 10, соответственно, — меньше всего.

По приоритету определяется очередность рассмотрения заявлений при поступлении на бюджетные места. Этот показатель влияет на участие в конкурсе при поступлении в вузы на бюджетные места.

Стоит отметить, что система поступления будет рассматривать ваши заявления именно в порядке приоритетности.

Если, например, заявление на поступление на специальность по приоритету 2, было принято и абитуриента рекомендуют в список на зачисление на бюджетное место, то приоритеты более низкого уровня аннулируются. Однако при этом можно участвовать в конкурсе на специальность, приоритет которой был поставлен на первое место.

Если поступающий был рекомендован к зачислению на обучение на бюджет на специальность, которую он определил 3 приоритетом, то все низшие приоритеты автоматически аннулируются. Но шанс попасть на специальность по 1 и 2 приоритету остается.

Система корректировок происходит автоматически.

Поэтому стоит первыми приоритетами определять именно те университеты и специальности, куда действительно очень хочется поступить.

В целом весь процесс происходит следующим образом:

Поступающему необходимо определить приоритеты, выбрать факультеты и специальности и подать заявления. Система рассчитывает общий рейтинг в списке абитуриентов, учитывая результаты ВНО и конкурсные баллы. После определенной даты, когда уже нельзя подавать заявления на поступление, начинается процесс отбора. В сумме балл ВНО и приоритет влияют на шанс получения желаемого бюджетного места.

Можно ли изменить приоритет при поступлении

К выбору приоритетов нужно отнестись очень внимательно.

После подачи заявления указанную поступающим приоритетность изменить нельзя.

Если абитуриент не попал в первые дни не попал в список бюджетников на желаемые специальности, не стоит расстраиваться.

Вполне вероятно, что через несколько дней, абитуриенты, которые стояли выше в списке по рейтингу, выберут другую специальность, тогда и вы подниметесь в списке выше.

Что изменилось в 2026 году

Во время вступительной кампании 2026 года поступающие на бакалавриат абитуриенты должны определить приоритетность для каждого из 10 подаваемых заявлений. Каждому заявлению нужно присвоить номер от 1 до 10, где 1 – самый важный выбор.

В этом году такое требование распространяется не только на заявления, поданные на обучение за средства государственного бюджета, но и на подаваемые исключительно на контрактную форму обучения.

Если поступающий желает, он может подать сразу два заявления на одно и то же конкурсное предложение. Одна из них может предусматривать участие в конкурсе на бюджет, а другая только на контракт. Каждому из этих заявлений необходимо присвоить отдельный приоритет.

Как будет работать алгоритм распределения мест в 2026 году

Все заявления, для которых определена приоритетность, будут участвовать в так называемом алгоритме адресного размещения.

Если абитуриент подал заявление на бюджет, то по результатам распределения он может получить рекомендацию только на бюджетное место. Если заявление было подано только на контракт, рекомендация будет касаться исключительно обучения за средства физических или юридических лиц.

После завершения этапа подтверждения рекомендаций система сможет предложить вакантное контрактное место. Такую рекомендацию могут получить как поступающие, которые подавали заявление на бюджет, так и избравшие только контракт.

Это возможно, если абитуриент не подтвердил полученную рекомендацию, не был рекомендован к зачислению или планирует одновременно обучаться по двум образовательным программам.

В то же время по результатам работы алгоритма адресного размещения поступающий может получить рекомендацию только по одному заявлению.

Следует также учесть еще один нюанс. Если по результатам НМТ абитуриент набрал более 140, 150 или 170 баллов по двум предметам, он может претендовать на государственный грант, полностью или частично покрывающий стоимость контрактного обучения. Однако если поступающий получит рекомендацию на бюджетное место, но откажется от нее, воспользоваться государственным грантом уже не получится.

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