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Абрамова Юлія |

Эндрю Куомо объявят импичмент после его отставки

Эндрю Куомо объявят импичмент после его отставки

Юристы Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк начали переговоры о возможности объявления импичмента бывшему губернатору Эндрю Куомо, который собирается в отставку.

Члены Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк сообщили, что юристы изучают вопрос об объявлении импичмента губернатору после егоухода. Они намерены предоставить доклады о скандалах с участием экс-губернатора.

Судебный комитет рассматривает обвинения Куомо в сексуальных домогательствах, а также в смерти в домах престарелых от коронавируса, присвоение государственных ресурсов и заявления о сокрытии поврежденных болтов на мосту Марио.

В среду Эндрю Куомо объявил об отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Он заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважение к женщинам.

— Усилия отразить эту политически мотивированный атаку приведет к тому, что штат будет лихорадить несколько месяцев, — заявил Куомо.

Он также добавил, что не имеет права создавать такую ​​ситуацию.

Губернатор американского Нью-Йорка Эндрю Куомо ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Отставка губернатора начинает действовать через две недели после заявления, тогда полномочия Куомо перейдут к вице-губернатора Кэти Хочул.

Отставки Куомо требовал даже президент США Джо Байден после того, как появились результаты расследования.

Сейчас против Эндрю Куомо возбудили уголовное дело за сексуальные домогательства к 11 женщин. Сам губернатор все обвинения отвергает.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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