Лесные пожары в мире: огонь охватил Турцию, Египет и Алжир

Мир охватили масштабные лесные пожары, от которых страдают местные жители и инфраструктура стран. Сейчас огонь обошел только Антарктиду.

Карту пожаров опубликовало американское космическое агентство NASA. Согласно ей, пламя охватило территорию Америки, Евразии, Африки и Австралии.

Турция

Лесные пожары в Турции вспыхнули в конце июня. Огонь охватил несколько популярных туристических курортов. Среди них — Бодрум, Мармарис, Анталия и Сиди. Пламя частично охватило Манавгат, пострадали центральные кварталы города.

В то же время другую часть Турции охватили наводнения, которые затопили местные жилые дома и даже лечебные учреждения.

Греция

Из-за сильного вспышка огня в Греции перекрыли трассу, которая соединяла Афины с северной частью страны. Многие граждане вынужденно покинули свои дома из-за того, что пламя не утихает.

Ликвидацию лесных пожаров в Греции осложняет сильный ветер (синоптики фиксируют скорость от 10,8 до 13,8 м/с). Пожарные предполагают, что огонь может перейти на населенные пункты, которые расположены поблизости.

Алжир

Недавно вспыхнули лесные пожары на территории Алжира. Огонь возник в горных районах возле столицы и подбирается к населенным пунктам. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 25 солдат, которые пытались ликвидировать пламя.

К сожалению, это не все жертвы в стране. Из-за пожаров в Алжире погибли 17 местных жителей. Власти высказали предположение, что огонь разгорелся неслучайно. Однако эту версию сейчас проверяют.