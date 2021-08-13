Это – гуманитарный кризис: в ООН отреагировали на эскалацию в Афганистане

Организация объединенных наций глубоко обеспокоена ситуацией в Афганистане, развернувшейся на фоне наступления радикальной исламистской организации Талибан на стратегические города страны.

Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, выразив свою обеспокоенность ситуацией, которую он назвал гуманитарным кризисом.

— Надеюсь, что дискуссии между правительством Афганистана, талибами и региональными и международными посланниками, проходящие в Дохе, восстановят путь к урегулированию конфликта переговорами, — сказал Гутерриш.

По словам главы организации, он привержен оказанию помощи афганцам, которые находятся в критической ситуации из-за боевых действий.

Как отметил Гутерриш, миллионы афганцев нуждаются в гуманитарной помощи через нынешний конфликт, а многие едут в Кабул и другие города в поисках защиты.

Напомним, Талибан продолжает захватывать города Афганистана. В четверг, 12 августа, Министерство иностранных дел вынуждено было проинформировать граждан о том, что из страны проводится эвакуация, а также о том, что туда лучше в ближайшее время не лететь.

Власти Афганистана подтвердили, что талибы захватили Кандагар, который является одним из стратегических городов.

Что примечательно, Кандагар стал 12-й по счету захваченный афганской провинцией с 34.