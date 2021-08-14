Популярные среди туристов достопримечательности Таиланда закрывают на неопределенный срок.

Такие действия власти страны объясняют отсутствием иностранных туристов и снижением доходов. Закрываются рестораны, бары и гостиницы.

Популярный ночной рынок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада объявил, что закрыт на неопределенный срок. Он должен был восстановить работу 1 августа после приостановки из-за карантина, однако в ближайшее время рынок работать не будет.

Блошиный рынок со множеством разноцветных палаток был популярен среди туристов: там покупали антиквариат, сувениры, винтажные вещи, а также сумки, обувь и электронику. На рынке работали продуктовые магазины и бары.

— Во время первой и второй волн коронавируса, в марте и декабре 2020 года, рынок был закрыт. Третья волна коронавируса, начавшаяся в апреле этого года, стала для него приговором, — написали местные СМИ.

Зоопарк тигров Сирача (Siracha Tiger Zoo) в провинции Чонбури тоже вынужден закрыться на неопределенный срок после 24 лет бесперебойной работы. Ежегодно его посещали 1,5 млн туристов из Китая, Вьетнама, Индонезии.

— При отсутствии иностранных туристов мы не можем продолжать работу. Мы считаем, что управление частным туристическим бизнесом, таким как большой зоопарк, требует не только физических и интеллектуальных усилий, но и финансовых вложений, — говорится в заявлении зоопарка.

В мае зоопарк пытался продать 11 слонов за почти $90 тыс. за каждого, однако власти страны запретили это делать, поскольку слоны находятся под охраной государства. Сейчас около 5 тыс. других животных, среди которых тигры, крокодилы и верблюды, переселены из зоопарка на другую территорию.

Доходы туристической индустрии Таиланда упали лишь за год на 71%, а в первом полугодии 2021-го — на 74%. Перед пандемией доля туризма в ВВП страны составила около 20%.

Правительство решило, что в октябре в Таиланд начнут пускать привитых иностранных туристов. Чиновники рассчитывают на спрос с их стороны, а также улучшение ситуации осенью.

Однако, как считают представители турбизнеса королевства, много туристических достопримечательностей могут просто “не дожить” до этого момента. А сокращение культурных и природных памятников может негативно сказаться на турбизнесе.

В Таиланде только в течение недели ежедневно регистрировалось около 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Медленный темп вакцинации в стране пока не позволяет взять под контроль распространение заражения.

Провинция Пхукет, а также острова Самуи, Пханган и Тау полностью открыты для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ.

Источник: Nikkei Asia