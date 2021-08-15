Испания установила новый температурный рекорд в + 47,2 градуса по Цельсию. По данным синоптиков, такой показатель зафиксировали в муниципалитете Кордова.

Эта температура побила предыдущий рекорд страны в +46,9 градуса Цельсия, установленный в июле 2017 года. В провинции Гранада столбики термометра поднялись до +45,4 по Цельсию.

Единицы местных жителей рискнули выйти на улицу. В кафе, которых продают мороженое, идет оживленная торговля. В некоторых ресторанах установили спринклеры, чтобы распылять воду на своих гостей.

Климатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела сообщил, что такая температура продержится в Испании еще некоторое время. По его словам, в такую экстремальную жару нужно быть осторожным.

Он призвал местных жителей по возможности не выходить из дома и постоянно пить воду. Климатолог подчеркнул, что нужно уделять особое внимание младенцам и людям пожилого возраста.

Однако не только Испания страдает от чрезмерной жары. Рекордные показатели термометра фиксируют в Италии, Греции, Турции и Северной Африке.