В Германии Социал-демократическая партия получила 20% голосов, что на 2% больше предыдущего результата на прошлой неделе.
Партия зеленых сохранила свою позицию поддержки на уровне 18%. Свободная демократическая партия получила 12% поддержки.
Также продолжается тенденция к снижению поддержки коалиционного объединения политических партий Германии — Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).
Поддержка союза составляет 25%. Националистическая и право-популистская политическая партия Германии имеет поддержку на уровне 11%, а левые набрали 7% голосов избирателей.
Кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц на этой неделе получил 29% поддержки избирателей, и это самые высокие показатели, которые Шольц имел в данной избирательной кампании.
Кандидат на пост канцлера, сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок, которая начала избирательную кампанию 14 недель назад с показателем одобрения 26%, могла бы получить 13% голосов.
30% избирателей заявили, что не поддерживают ни одного кандидата.
В июле кандидат в канцлеры Германии от Партии зеленых Анналена Бербок раскритиковала соглашение с США о завершении строительства газопровода Северный поток-2.
По ее словам, меморандум не является решением. Газопровод направлен против безопасности Украины и раскалывает Европейский Союз.
Бербок считает, что восточно-европейцы справедливо недовольны федеральным правительством Германии, которое держится за этот трубопровод в одностороннем порядке.
Партия зеленых имеет высокие шансы победить на парламентских выборах в сентябре, поэтому Анналена Бербок может заменить на посту канцлера Ангелу Меркель.