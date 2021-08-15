В Германии Социал-демократическая партия получила 20% голосов, что на 2% больше предыдущего результата на прошлой неделе.

Партия зеленых сохранила свою позицию поддержки на уровне 18%. Свободная демократическая партия получила 12% поддержки.

Также продолжается тенденция к снижению поддержки коалиционного объединения политических партий Германии — Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Поддержка союза составляет 25%. Националистическая и право-популистская политическая партия Германии имеет поддержку на уровне 11%, а левые набрали 7% голосов избирателей.

Кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц на этой неделе получил 29% поддержки избирателей, и это самые высокие показатели, которые Шольц имел в данной избирательной кампании.

Кандидат на пост канцлера, сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок, которая начала избирательную кампанию 14 недель назад с показателем одобрения 26%, могла бы получить 13% голосов.

30% избирателей заявили, что не поддерживают ни одного кандидата.

В июле кандидат в канцлеры Германии от Партии зеленых Анналена Бербок раскритиковала соглашение с США о завершении строительства газопровода Северный поток-2.

По ее словам, меморандум не является решением. Газопровод направлен против безопасности Украины и раскалывает Европейский Союз.

Бербок считает, что восточно-европейцы справедливо недовольны федеральным правительством Германии, которое держится за этот трубопровод в одностороннем порядке.

Партия зеленых имеет высокие шансы победить на парламентских выборах в сентябре, поэтому Анналена Бербок может заменить на посту канцлера Ангелу Меркель.