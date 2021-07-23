Северный поток-2 раскалывает ЕС: Анналена Бербок о соглашении с США

Кандидат в канцлеры Германии от Партии зеленых Анналена Бербок раскритиковала соглашение с США по завершению строительства газопровода Северный поток-2.

По ее словам, меморандум не является решением. Газопровод направлен против безопасности Украины и раскалывает Европейский Союз.

Бербок считает, что восточно-европейцы справедливо недовольны федеральным правительством Германии, которое держится за этот трубопровод в одностороннем порядке.

Партия зеленых имеет высокие шансы победить на парламентских выборах в сентябре, поэтому Анналена Бербок может заменить на посту канцлера Ангелу Меркель.

21 июля США и Германия заключили соглашение по строительству Северного потока-2. Согласно документу, обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Германия же обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет и назначить для этого специального представителя. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

После заключения соглашения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлении дипломатических нот в Брюссель и Берлин для консультации с Еврокомиссией и ФРГ.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом воздерживаться от утверждения любых соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.

Соглашение по Северному потоку-2 раскритиковали и американские сенаторы от обеих партий.

Фото: Getty Images

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