Талибы захватили Кабул: главные события в Афганистане за сутки

Боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты. Кабул — столица Афганистана также завоеван.

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Он согласился уйти в отставку и покинуть страну.

Все, что известно о захвате власти в Афганистане, далее в материале.

Захват Джелалабада

Административный центр провинции Нангархар — стратегически важная точка на востоке страны и второй по величине город после Кабула, кторый талибы захватили утром 15 августа.

— Мы проснулись и увидели флаги талибов по всему городу. Они взяли город без боя, — рассказал местный житель Ахмад Вали в одной из социальных мереж.вранци мы проснулись и увидели флаги талибов по всему городу. Они взяли город без боя, — рассказал местный житель Ахмад Вали в одной из социальных сетей.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о мобилизации вооруженных сил и попытку политического урегулирования ситуации.

Днем движение Талибан объявил о контроле над всей территорией Афганистана — это произошло после того, как талибы вошли в Кабул.

После этого жители стали массово уезжать из столицы — на выездах образовались сильные заторы.

Гани покинул Афганистан

По сообщениям СМИ, глава страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинуть страну — он вылетел в Таджикистан, чтобы оттуда отправиться в третью страну.

Вместе с президентом покинули страну советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

— Сегодня я столкнулся со сложным выбором: столкнуться с вооруженным Талибаном хотел войти во дворец, или покинуть дорогу страну, которой я посвятил свою жизнь и защищал ее последние 20 лет. Талибы пришли, чтобы атаковать Кабул и его жителей. Чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти, — написал Гани позже.

После того, как талия захватили Кабул, многие страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств — американских дипломатов перевезли в столичный аэропорт.

Ситуация в Кабуле

Сейчас аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять регулярные коммерческие рейсы, разрешены полеты только военной авиации.

Талибы объявили, что выступают за мирную смену власти и призвал жителей Кабула не выходить из домов.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

По словам местных жителей, талибы взяли под контроль государственные учреждения.

В Кабуле царит хаос.

Талибан призвал горожан не выходить из домов.

Как пишет Associated Press, талибы, захватившей президентский дворец в Кабуле, в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

В итальянский медицинский центр EMERGENCY доставлены около 80 раненых.

— Около 80 раненых. Наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, а можем принимать только очень тяжелых пациентов, которые нуждаются в своевременной и жизненно важной помощи, — сообщили представители клиники.

???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 15, 2021

Права женщин в Афганистане: что дальше?

По данным издания Tolo news, владельцы магазинов закрашивают рекламные изображения с женщинами в Кабуле.

Ранее талибы обещали быть более демократичными. Но горожане в это не верят. Скорее всего в страну вернутся жесткие правила шариата.