Талибы захватили Кабул: главные события в Афганистане за сутки

Боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты. Кабул — столица Афганистана также завоеван.

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Он согласился уйти в отставку и покинуть страну.

Все, что известно о захвате власти в Афганистане, далее в материале.

Административный центр провинции Нангархар — стратегически важная точка на востоке страны и второй по величине город после Кабула, кторый талибы захватили утром 15 августа.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о мобилизации вооруженных сил и попытку политического урегулирования ситуации.

Днем движение Талибан объявил о контроле над всей территорией Афганистана — это произошло после того, как талибы вошли в Кабул.

После этого жители стали массово уезжать из столицы — на выездах образовались сильные заторы.

По сообщениям СМИ, глава страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинуть страну — он вылетел в Таджикистан, чтобы оттуда отправиться в третью страну.

Вместе с президентом покинули страну советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

После того, как талия захватили Кабул, многие страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств — американских дипломатов перевезли в столичный аэропорт.

Сейчас аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять регулярные коммерческие рейсы, разрешены полеты только военной авиации.

Талибы объявили, что выступают за мирную смену власти и призвал жителей Кабула не выходить из домов.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA

По словам местных жителей, талибы взяли под контроль государственные учреждения.

В Кабуле царит хаос.

Талибан призвал горожан не выходить из домов.

Как пишет Associated Press, талибы, захватившей президентский дворец в Кабуле, в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

В итальянский медицинский центр EMERGENCY доставлены около 80 раненых.

???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan

— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 15, 2021