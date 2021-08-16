Талибы захватили Кабул: главные события в Афганистане за сутки

Боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты. Кабул — столица Афганистана также завоеван.
Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Он согласился уйти в отставку и покинуть страну.
Все, что известно о захвате власти в Афганистане, далее в материале.
Захват Джелалабада
Административный центр провинции Нангархар — стратегически важная точка на востоке страны и второй по величине город после Кабула, кторый талибы захватили утром 15 августа.
— Мы проснулись и увидели флаги талибов по всему городу. Они взяли город без боя, — рассказал местный житель Ахмад Вали в одной из социальных мереж.вранци мы проснулись и увидели флаги талибов по всему городу. Они взяли город без боя, — рассказал местный житель Ахмад Вали в одной из социальных сетей.
Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о мобилизации вооруженных сил и попытку политического урегулирования ситуации.
Днем движение Талибан объявил о контроле над всей территорией Афганистана — это произошло после того, как талибы вошли в Кабул.
После этого жители стали массово уезжать из столицы — на выездах образовались сильные заторы.
Гани покинул Афганистан
По сообщениям СМИ, глава страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинуть страну — он вылетел в Таджикистан, чтобы оттуда отправиться в третью страну.
Вместе с президентом покинули страну советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
— Сегодня я столкнулся со сложным выбором: столкнуться с вооруженным Талибаном хотел войти во дворец, или покинуть дорогу страну, которой я посвятил свою жизнь и защищал ее последние 20 лет. Талибы пришли, чтобы атаковать Кабул и его жителей. Чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти, — написал Гани позже.
После того, как талия захватили Кабул, многие страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств — американских дипломатов перевезли в столичный аэропорт.
Ситуация в Кабуле
Сейчас аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять регулярные коммерческие рейсы, разрешены полеты только военной авиации.
Талибы объявили, что выступают за мирную смену власти и призвал жителей Кабула не выходить из домов.
Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA
— Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021
По словам местных жителей, талибы взяли под контроль государственные учреждения.
В Кабуле царит хаос.
Талибан призвал горожан не выходить из домов.
Как пишет Associated Press, талибы, захватившей президентский дворец в Кабуле, в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.
В итальянский медицинский центр EMERGENCY доставлены около 80 раненых.
— Около 80 раненых. Наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, а можем принимать только очень тяжелых пациентов, которые нуждаются в своевременной и жизненно важной помощи, — сообщили представители клиники.
???? #Kabul About 80 wounded received. Right now our hospital is full, we’ve added 13 more beds and restricted admission criteria to patients who need urgent life-saving treatment. #Afghanistan
— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 15, 2021
Права женщин в Афганистане: что дальше?
По данным издания Tolo news, владельцы магазинов закрашивают рекламные изображения с женщинами в Кабуле.
Ранее талибы обещали быть более демократичными. Но горожане в это не верят. Скорее всего в страну вернутся жесткие правила шариата.