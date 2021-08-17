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Наташа Тарчевська |

США разместят 22 тыс. эвакуированных афганцев на военных базах Пентагона

США разместят 22 тыс. эвакуированных афганцев на военных базах Пентагона

Пентагон выделит три военные базы для размещения тысяч афганцев, которые эвакуируются после захвата власти талибами в Афганистане.

Отдельно всем эвакуированным будет оказана помощь во время транспортировки и получения специальных афганских иммиграционных виз.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что на подготовку военных баз понадобится до месяца времени.

— У нас не будет такой мощности сразу, потребуется некоторое время, чтобы ее создать. Это три-четыре недели, — сказал Кирби.

Принимать афганцев будут на базах в штатах Вирджиния, Висконсин и Техас.

Также американские военные отправляют часть эвакуированных афганцев на территорию “страны-партнера”. О какой стране идет речь, пока неизвестно.

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Эвакуация из Афганистана

К воскресенью, 15 августа, когда талибы захватили Афганистан, администрация Джо Байдена эвакуировала всего около 2 тыс. афганцев, которые помогали американским военным и их семьям.

После отставки и бегства президента за специальной иммиграционной визой обратились почти 20 тыс. афганцев и членов их семей.

Надеясь на эвакуацию, сотни граждан заполнили аэропорт и взлетную полосу, чтобы попасть на военный эвакуационный рейс США.

В соцсетях распространилось видео, где заметно, как афганцы отчаянно цеплялись за военный транспортный самолет C-17 США, когда он пытался взлететь.

В тот день несколько человек успели схватиться за колесо и разбились на смерть, когда самолет набирал высоту.

Хаос в аэропорту побудил военных временно приостановить эвакуационные рейсы.

Источник: The Hill

Фото: Depositphotos

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