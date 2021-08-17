США разместят 22 тыс. эвакуированных афганцев на военных базах Пентагона

Пентагон выделит три военные базы для размещения тысяч афганцев, которые эвакуируются после захвата власти талибами в Афганистане.

Отдельно всем эвакуированным будет оказана помощь во время транспортировки и получения специальных афганских иммиграционных виз.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что на подготовку военных баз понадобится до месяца времени.

— У нас не будет такой мощности сразу, потребуется некоторое время, чтобы ее создать. Это три-четыре недели, — сказал Кирби.

Принимать афганцев будут на базах в штатах Вирджиния, Висконсин и Техас.

Также американские военные отправляют часть эвакуированных афганцев на территорию “страны-партнера”. О какой стране идет речь, пока неизвестно.

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Эвакуация из Афганистана

К воскресенью, 15 августа, когда талибы захватили Афганистан, администрация Джо Байдена эвакуировала всего около 2 тыс. афганцев, которые помогали американским военным и их семьям.

После отставки и бегства президента за специальной иммиграционной визой обратились почти 20 тыс. афганцев и членов их семей.

Надеясь на эвакуацию, сотни граждан заполнили аэропорт и взлетную полосу, чтобы попасть на военный эвакуационный рейс США.

В соцсетях распространилось видео, где заметно, как афганцы отчаянно цеплялись за военный транспортный самолет C-17 США, когда он пытался взлететь.

В тот день несколько человек успели схватиться за колесо и разбились на смерть, когда самолет набирал высоту.

Хаос в аэропорту побудил военных временно приостановить эвакуационные рейсы.