США выполнили свою миссию: Байден не жалеет о выведении войск из Афганистана

Президент США Джо Байден обратился к нации в связи с ситуацией в Афганистане и заявил, что расстроен из-за последних событий, но не сожалеет о выведении американского военного контингента.

По его мнению, дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.

Байден сказал, что США оказывали всеобъемлющую поддержку афганским властям в борьбе с Талибаном, “но мы не могли обеспечить их желанием бороться за свое будущее”.

Поэтому американские солдаты не должны умирать в войне, в которой не хотят умирать даже афганские солдаты, считает американский лидер.

Он сообщил, что как только США завершат эвакуацию людей из аэропорта Кабула, войска будут полностью выведены.

В то же время подчеркнул, что ответ будет быстрый и решительный, если талибы нападут на граждан США или попытаются сорвать эвакуацию.

Закончив выступление, Байден громко хлопнул папкой по столу и удалился, не ответив ни на один вопрос журналистов.