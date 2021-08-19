Афганский президент беглый Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах и находится там со всей своей семьей.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
— ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям, — говорится в сообщении.
Сегодня стало известно, что Ашраф Гани госпитализирован в Абу-Даби.
В больнице Ашраф Гани обратился к своему народу в видеообращении и заявил, что покинул страну для того, чтобы избежать катастрофы и кровопролития.
— Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития, — сказал сбежавший президент.
Также президент опроверг информацию о том, что он уехал из Афганистана с крупной суммой денег.
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Источник: Al Jazeera, Ashraf Ghani, Міністерство закордонних справ ОАЕ