Падение Афганистана перед талибами заставило тысячи напуганных афганцев бежать из страны. Это вызвало панику европейских политиков, которые напуганы еще одним массовым движением беженцев.

Они опасаются, что мигранты раздуют новую волну популистских движений, которые изменили политику после того, как в 2015 году беженцы в результате войн в Сирии и Ираке перебрались в Европу.

Поддержка антииммигрантских партий с тех пор упала, как и количество мигрантов. Но в связи с приближающимися выборами в Германии и Франции европейские лидеры выражают опасение. Афганцы сталкиваются с дефицитом помощи в Европе, пишет The New York Times.

США столкнулись с аналогичной ситуацией. Политики выразили общую готовность принять афганцев, которые работали вместе с американскими вооруженными силами или международными группами помощи, но не предоставили подробностей о том, каким образом это может произойти.

Однако Европа боится брать на себя обязательства перед тысячами людей, которые пытаются уехать, чтобы избежать жизни под властью Талибана. Даже несмотря на то, что на данный момент количество мигрантов, которые передвигаются наземными путями, относительно небольшое.

Германия под руководством канцлера Ангелы Меркель однажды установила планку, приняв более миллиона беженцев в 2015 и 2016 годах, таким образом бросив вызов своим европейским партнерам.

Эта проблема почти расколола Европу на две части — страны Востока отказывались принимать беженцев и “ставили заграждения из колючей проволоки”.

Австрия, которая шесть лет назад находилась на одном из основных маршрутов мигрантов, категорически исключила возможность приема афганских беженцев. Греция быстро дала понять, что она больше не будет “воротами” в Европу. Франция призвала к “решительным ответам”, которые позволили бы беженцам оставаться ближе к дому, отметило издание The New York Times.

В заголовках иностранных СМИ преобладает страх повторения сценария 2015 года. Кто такие талибы? Талибан — радикальное исламистское движение, возникшее в 1994 году на фоне беспорядков после вывода советских войск из Афганистана.

Талибы прибегали к жестоким публичным наказаниям, среди которых — порка, ампутации и массовые казни с целью обеспечить соблюдение своих установленных правил.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся под давлением, прямо заявил, что Европа не может в одиночку взять на себя последствия падения Афганистана.

Вместо этого он призвал Европейский Союз создать надежный ответ на любой новый приток мигрантов из Афганистана. По сути, он будет направлен на выплату транзита денег странам, которые примут беженцев.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что это активирует сотрудничество со странами, граничащими с Афганистаном — Пакистаном, Ираном и Таджикистаном, которые уже принимают многих афганских мигрантов.