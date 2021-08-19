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Софія Зінов'єва |

Талибы объявили о создании “Исламского Эмирата Афганистан”

таліби, Талібан

Радикальная исламская группировка Талибан, которая 15 августа захватила власть в Афганистане провозгласила о создании “Исламского Эмирата Афганистан”.

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

— Декларация “Исламского Эмирата Афганистан” по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства, — написал Муджахид в Twitter.

По словам Муджахида, провозглашенный ими “Исламский Эмират Афганистан” хочет установить дружеские торговые и дипломатические отношения со всеми странами.

— Мы не говорили, что не хотим иметь дело с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, не соответствующие действительности, — сказал спикер.

Талибан

Радикальная исламская группировка Талибан в Афганистане активизировалось еще в первой половине 90-х годов.

В переводе с пушту Талибан означает студент или ученик. Идеология талибов базируется на принципах ашаризма, то есть одного из направлений ислама.

На территории, где царит Талибан устанавливается шариат. Режим запрещает интернет и компьютеры, телевидение, алкоголь, музыку и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы, белую обувь, ведь белый — цвет талибского флага и разговоры о сексе в открытой форме.

Особенно жестока идеология Талибана к женщинам, так как лишает их почти всех прав.

Женщинам запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и без сопровождения мужчины, а также посещать врачей мужчин.

Подробнее о событиях а Афганистане и талибов, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Getty Images

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