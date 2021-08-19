Радикальная исламская группировка Талибан, которая 15 августа захватила власть в Афганистане провозгласила о создании “Исламского Эмирата Афганистан”.
Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
— Декларация “Исламского Эмирата Афганистан” по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства, — написал Муджахид в Twitter.
По словам Муджахида, провозглашенный ими “Исламский Эмират Афганистан” хочет установить дружеские торговые и дипломатические отношения со всеми странами.
— Мы не говорили, что не хотим иметь дело с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, не соответствующие действительности, — сказал спикер.
له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021
Талибан
Радикальная исламская группировка Талибан в Афганистане активизировалось еще в первой половине 90-х годов.
В переводе с пушту Талибан означает студент или ученик. Идеология талибов базируется на принципах ашаризма, то есть одного из направлений ислама.
На территории, где царит Талибан устанавливается шариат. Режим запрещает интернет и компьютеры, телевидение, алкоголь, музыку и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы, белую обувь, ведь белый — цвет талибского флага и разговоры о сексе в открытой форме.
Особенно жестока идеология Талибана к женщинам, так как лишает их почти всех прав.
Женщинам запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и без сопровождения мужчины, а также посещать врачей мужчин.
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