Радикальная исламская группировка Талибан, которая 15 августа захватила власть в Афганистане провозгласила о создании “Исламского Эмирата Афганистан”.

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

— Декларация “Исламского Эмирата Афганистан” по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства, — написал Муджахид в Twitter.

По словам Муджахида, провозглашенный ими “Исламский Эмират Афганистан” хочет установить дружеские торговые и дипломатические отношения со всеми странами.

— Мы не говорили, что не хотим иметь дело с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, не соответствующие действительности, — сказал спикер.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

Талибан

Радикальная исламская группировка Талибан в Афганистане активизировалось еще в первой половине 90-х годов.

В переводе с пушту Талибан означает студент или ученик. Идеология талибов базируется на принципах ашаризма, то есть одного из направлений ислама.

На территории, где царит Талибан устанавливается шариат. Режим запрещает интернет и компьютеры, телевидение, алкоголь, музыку и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы, белую обувь, ведь белый — цвет талибского флага и разговоры о сексе в открытой форме.

Особенно жестока идеология Талибана к женщинам, так как лишает их почти всех прав.

Женщинам запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом и без сопровождения мужчины, а также посещать врачей мужчин.

Подробнее о событиях а Афганистане и талибов, читайте в материале Фактов ICTV.