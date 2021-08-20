ФБР не нашло доказательств того, что нападение 6 января на Капитолий США было результатом организованного заговора об отмене результатов президентских выборов.

Хотя федеральные чиновники арестовали более 570 предполагаемых участников, ФБР считает, что насилие не было централизовано скоординировано ультраправыми группами или выдающимися сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа.

— 90-95% из этих людей являются случайными. Какой-либо схемы у Роджера Стоуна, Алекса Джонса и всех этих людей, чтобы штурмовать Капитолий и брать заложников, не было, — сказал бывший чиновник правоохранительных органов.

Оперативник-республиканец Стоун, известный как Грязный Хитрец, и основатель радиошоу и веб-трансляции Джонс — союзники Трампа, которые были причастны к событиям в Вашингтоне 5 января, за день до беспорядков.

Следователи ФБР обнаружили, что группы протестующих, включая последователей ультраправых, имели цель проникнуть в Капитолий. Но они не нашли никаких доказательств, что у групп были серьезные планы относительно того, что делать дальше.

Штурм Капитолия

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание, где заседает Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.

Тогда в результате столкновений погибли пять человек, в том числе полицейский.