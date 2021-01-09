Суд в США арестовал шамана QAnon Джейка Анджели, который участвовал в штурме на Капитолий. Ему предъявили обвинение в умышленном проникновении на закрытую территорию и нарушении общественного порядка.

Настоящее имя Джейка Анджели — Джейкоб Энтони Чансли. Также он сам называет себя “шаманом QAnon”.

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Анджели был в первых рядах демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий. Он был одет в меха на голое тело и шапку с рогами. Его лицо было разрисовано краской, а в руках он держал двухметровое копье с привязанным к нему флагом США.

Суд также арестовал другого участника штурма — Адама Кристиана Джонсона.

Штурм Капитолия

Массовый митинг в Вашингтоне, который после выступления Дональда Трампа превратился в штурм Капитолия, прошел 6 января.

Именно в тот день Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Во время штурма Капитолия пострадало десятки человек, пять человек погибли. Воспользовавшись ситуацией, демократы предложили заранее отстранить Трампа от должности.

Источник: Минюст США