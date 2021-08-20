Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Талибы убили родственника журналиста DW: правительство ФРГ должен экстренно выдать визы журналистам в Афганистане

Ісламський террорист

Боевики Талибана на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста издания DW.

Руководство медиакомпании сообщило, что талибы искали журналиста, который в настоящее время уже переехал в Германию. Другие его родственники смогли спастись в последний момент. Сейчас они прячутся от талибов.

Генеральный директор DW Петер Лимбург возмущен фактом убийства родственников журналиста. Он призвал правительство Германии к решительным действиям.

— Убийство родственника одного из наших сотрудников Талибаном демонстрирует насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время, — сказал он.

Сейчас талибы занимаются поиском журналистов в Афганистане. В Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.

Читайте
Талибы "охотятся" на тех, кто сотрудничал с НАТО - ВВС получили секретный документ

На следующей неделе состоится виртуальная встреча лидеров G7 в связи с ситуаций в Афганистане. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос в режиме видеоконференции с главами МИД стран Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем Евросоюза.

Источник: DW

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка