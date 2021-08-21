Стало известно, кто возглавит делегацию США на саммите Крымской платформы

Соединенные Штаты Америки изменили своего представителя на саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

Теперь делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм. Хотя ранее планировалось, что на саммите США будет представлять министр транспорта Питер Буттиджич.

— Вместе со своим заместителем по международным делам Эндрю Лайтом министр Гренголм будет представлять Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы 23 августа. 24 августа она и президентская делегация присоединятся к президенту Зеленскому и почетным гостям на военном параде ко Дню Независимости Украины на Майдане Независимости, после чего состоится официальный прием в Мариинском дворце, — сообщили в посольстве США в Украине.

Создание Крымской платформы инициировала Украина в 2020 году. Ее цель — обсуждение на международном уровне путей деоккупации Крыма. Первый саммит состоится 23 августа в Киеве в конгрессно-выставочном центре Парковый.

Свое участие в Крымской платформе подтвердили уже 45 стран. Ожидается, что саммит завершится подписанием важного документа, в котором будет четко прописано непризнание оккупации Крыма Россией то, какой вред она наносит в Крыму и каким для нее будут последствия.

Источник: Посольство США в Украине

Фото: Посольство США в Украине