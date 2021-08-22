США вернули посла в Кабул: дипломат должен помочь с эвакуацией

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вернул в Кабул экс-посла в Афганистане Джона Басса.

Как сообщили в диппредставительстве США, такое решение принято, чтобы ускорить процесс эвакуации американцев и афганцев, которые в этом нуждаются.

Кроме того, гражданам США не рекомендовано самостоятельно выдвигаться к территории аэропорта Кабула.

Им необходимо дождаться индивидуальных инструкций от сотрудников дипломатического представительства.

Сообщается, что Пентагон опасается провокаций со стороны боевиков террористической организации Исламское государство, группировка которой есть в Афганистане.

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По этой причине военные разрабатывают новые маршруты эвакуации граждан США в аэропорт.

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что 25 стран, в числе которых Украина, выразили готовность принять беженцев из Афганистана.

По словам дипломата, с начала месяца США уже вывезли на военных самолетах более 18 тысяч человек из Кабула.

Только за пятницу, 20 августа, из Афганистана эвакуировали 5,7 тысяч человек.