США вернули посла в Кабул: дипломат должен помочь с эвакуацией

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вернул в Кабул экс-посла в Афганистане Джона Басса.
Как сообщили в диппредставительстве США, такое решение принято, чтобы ускорить процесс эвакуации американцев и афганцев, которые в этом нуждаются.
Кроме того, гражданам США не рекомендовано самостоятельно выдвигаться к территории аэропорта Кабула.
Им необходимо дождаться индивидуальных инструкций от сотрудников дипломатического представительства.
Сообщается, что Пентагон опасается провокаций со стороны боевиков террористической организации Исламское государство, группировка которой есть в Афганистане.
По этой причине военные разрабатывают новые маршруты эвакуации граждан США в аэропорт.
Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что 25 стран, в числе которых Украина, выразили готовность принять беженцев из Афганистана.
По словам дипломата, с начала месяца США уже вывезли на военных самолетах более 18 тысяч человек из Кабула.
Только за пятницу, 20 августа, из Афганистана эвакуировали 5,7 тысяч человек.