Украина готова принять афганцев — Нед Прайс

Украина и еще 25 стран сделали щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска.

Об этом заявил и поблагодарил представитель Госдепа США Нед Прайс.

— Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, в некоторых случаях, других людей через свои территории в безопасное место, — сообщил Прайс.

Прайс добавил, что среди стран, которые готовы помочь с переселением афганцев из группы риска есть Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда.

Прайс также сообщил, что США с 14 августа эвакуировали около 13 тыс. человек из Афганистана на американских военных самолетах, а с конца прошлого месяца — более 18 тыс. человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5 700 человек, отметил он.

На следующей неделе состоится виртуальная встреча лидеров G7 в связи с ситуаций в Афганистане. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос в режиме видеоконференции с главами МИД стран Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем Евросоюза.

Источник: Госдепартамент США