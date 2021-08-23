Талибы перебрасывают бойцов для захвата последней непокоренной провинции Панджшер

Движение Талибан объявило, что несколько сотен его бойцов выдвинулись в провинцию Панджшер, чтобы взять ее под контроль.

Талибы объяснили в соцсетях, что приняли такое решение, потому что местные власти отказались мирно передать контроль.

Панджшер — одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть Талибана. Там базируется движение сопротивления талибов.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете Аш-Шарк аль-Аусат заявил, что готов и к переговорам, и к тому, чтобы защищаться до последнего.

— Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. Однако недопустимо формирования правительства, нацеленного на экстремизм: это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона и всего мира, — добавил он.

По словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает 9 тыс. Бойцов.

Источник: Al Jazeera