Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против радикального исламистского движения Талибан. По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Также он сообщил о ежедневной перевозке тысяч людей военными самолетами США и чартерными гражданскими рейсами.

На вопрос о том, что афганцы с надлежащими документами все еще имеют проблемы с доступом к аэропорту и чувствуют, что их покинули сотрудники посольства США, а также, что некоторые сотрудники посольства США в Афганистане не смогли попасть в аэропорт, Байден ответил размыто.

— Во-первых, вы увидите, что они уедут оттуда. Во-вторых, мы внесли ряд изменений, включая расширение доступа вокруг аэропорта и в безопасную зону. И мы снова ввели много мероприятий. Но я не хочу вдаваться в детали.

Кроме того, глава американской администрации отметил, что пока радикальное движение не делало ничего, направленного против сил США, и “пока в целом придерживалось” обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов.

— Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников Талибана, — ред.), — сказал президент США.

Между тем Талибан объявил, что несколько сотен его бойцов выдвинулись в провинцию Панджшер, чтобы взять ее под контроль.

Талибы объяснили в соцсетях, что приняли такое решение, потому что местные власти отказались мирно передать контроль.

Панджшер — одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть Талибана. Там базируется движение сопротивления талибам.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете Аш-Шарк аль-Аусат заявил, что готов и к переговорам, и к тому, чтобы защищаться до последнего.

Источник: Белый дом