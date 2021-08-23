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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Зависит от поведения: Байден рассказал о возможности санкций против Талибана

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против радикального исламистского движения Талибан. По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Также он сообщил о ежедневной перевозке тысяч людей военными самолетами США и чартерными гражданскими рейсами.

На вопрос о том, что афганцы с надлежащими документами все еще имеют проблемы с доступом к аэропорту и чувствуют, что их покинули сотрудники посольства США, а также, что некоторые сотрудники посольства США в Афганистане не смогли попасть в аэропорт, Байден ответил размыто.

— Во-первых, вы увидите, что они уедут оттуда. Во-вторых, мы внесли ряд изменений, включая расширение доступа вокруг аэропорта и в безопасную зону. И мы снова ввели много мероприятий. Но я не хочу вдаваться в детали.

Кроме того, глава американской администрации отметил, что пока радикальное движение не делало ничего, направленного против сил США, и “пока в целом придерживалось” обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов.

— Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников Талибана, — ред.), — сказал президент США.

Между тем Талибан объявил, что несколько сотен его бойцов выдвинулись в провинцию Панджшер, чтобы взять ее под контроль.

Талибы объяснили в соцсетях, что приняли такое решение, потому что местные власти отказались мирно передать контроль.

Панджшер — одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть Талибана. Там базируется движение сопротивления талибам.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете Аш-Шарк аль-Аусат заявил, что готов и к переговорам, и к тому, чтобы защищаться до последнего.

Источник: Белый дом

Фото: Depositphotos

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