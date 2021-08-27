26 августа мир всколыхнула новость о том, что вблизи аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации желающих покинуть Афганистан, произошли взрывы.

Согласно предварительным данным, количество погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100 человек. Среди жертв есть военные США.

По данным Wall Street Journal, ссылающегося на чиновника афганского Минздрава, в результате теракта в Кабуле погибли минимум 90 граждан Афганистана. Еще 150 человек получили ранения.

В то же время по данным Пентагона, жертвами массовых взрывов стали 13 американских военнослужащих.

В издании отмечают, что этот теракт стал самым смертоносным днем ​​для военных Штатов в Афганистане с 2011 года.

Взрыв возле аэропорта Кабула

В четверг прогремело несколько взрывов возле аэропорта Кабула в Афганистане. Один из них, по данным Sky News, произошел у отеля Baron, где останавливались британские солдаты и журналисты.

Впоследствии в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

Между тем террористическая группировка Исламское государство (ИД) взяла ответственность за организацию терактов в аэропорту. Причастность ИД к терактам также подтвердили в Пентагоне.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле, призвав ускорить эвакуацию, и выразил соболезнования семьям погибших.