Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на вибухи поблизу аеропорту Кабулу 26 серпня.

– Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги, – написав глава держави у Twitter.

Він також закликав усі сторони конфлікту в Афганістану відреагувати на теракт.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

За непідтвердженими даними, жертвами двох вибухів поблизу аеропорту Кабула стали близько 60 осіб, ще 140 поранені.

У Міноборони США повідомили про загибель 12 своїх військових, ще 15 дістали поранення.

За словами глави Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерала Кеннета Маккензі, два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої біля воріт аеропорту і біля готелю.

Незважаючи на теракт у Кабулі, США продовжують евакуацію, додав генерал.