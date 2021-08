Терористичне угропування Ісламська держава взяло відповідальність за організацію терактів в аеропорту Кабулу, столиці Афганістану.

ІДІЛ опублікувала заяву з фотографією одного з терористів-смертників, які брали участь в атаці, у результаті якої загинуло багато людей. Серед них, зокрема, місцеві мешканці, які хотіли покинути країну, а також американські військовослужбовці.

На зображенні чоловік позує на фоні символіки Ісламської держави. На ньому жилет, а в руці він тримає пістолет.

Image: ISIS suicide bomber “Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the martyrdom operation near Kabul Airport.” pic.twitter.com/Z9sv8K711S

