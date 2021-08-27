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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Ісламська держава взяла відповідальність за теракт в аеропорту Кабулу

Кабул, Афганістан

Терористичне угропування Ісламська держава взяло відповідальність за організацію терактів в аеропорту Кабулу, столиці Афганістану.

ІДІЛ опублікувала заяву з фотографією одного з терористів-смертників, які брали участь в атаці, у результаті якої загинуло багато людей. Серед них, зокрема, місцеві мешканці, які хотіли покинути країну, а також американські військовослужбовці.

На зображенні чоловік позує на фоні символіки Ісламської держави. На ньому жилет, а в руці він тримає пістолет.

Причетність Ісламської держави до терактів у Кабулі також підтвердили у Пентагоні США.

26 серпня сталися вибухи поблизу аеропорту Кабула. Там наразі активно проходить операція з евакуації охочих залишити Афганістан.

Місцеві лікарі заявили, що після теракту до них звернулося щонайменше 60 поранених осіб. Пізніше Пентагон США повідомив про 12 загиблих військовослужбовців та 15 поранених.

Попри це, американські військові не припинять евакуацію людей.

Фото: Getty Images

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