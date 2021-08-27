Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу Милана

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 26 августа госпитализировали в больницу Милана. Известно, что здоровье политика проверят из-за последствий перенесенного коронавируса.

84-летний итальянский политик, который осенью 2020 года переболел коронавирусом, уже не первый раз ложится в больницу для плановой проверки.

Коронавирус у Сильвио Берлускони подтвердился 2 сентября 2020 года. Личный врач сказал, что его пациент заразился во время поездки на Сардинию. У него резко подскочила температура, но на следующий день состояние улучшилось.

В ночь на 4 сентября ему снова стало хуже и политика положили в больницу Сан-Раффале, где он находился 10 дней.

Болезнь не прошла без последствий. В 2021 году Берлускони несколько раз лежал в больнице: с 6 апреля по 1 мая, а затем снова вернулся в миланскую больницу в середине мая для дальнейших проверок.

Джерело: rainews