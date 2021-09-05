Ковер, набитый деньгами: россиян подозревают в подкупе президента Гватемалы

С 1 сентября Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование факта подкупа президента страны Алехандро Джамматтеи гражданами России.

Информация о взятке президенту поступила со стороны горнодобывающей компании с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.

Гватемальские СМИ пишут о компании Mayaniquel. По их данным, она добивается строительства на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы возможного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана.

О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии Национальный союз надежды.

Летом СМИ сообщали о человеке, которая рассказала журналистам, что доставила в доме президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет расследование.

Расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководителя уволили, позже он бежал в США, забрав с собой все собранные доказательства. Гватемальские власти выдали ордер на его арест.