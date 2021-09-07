Сальвадор стал первой в мире страной, которая признала биткоин национальной валютой.

Этот валютный эксперимент страна начала во вторник, 7 сентября.

Инициатором закона, который признает эту криптовалюту национальной, стал президент Сальвадора Найби Букела.

Букела также объявил, что страна закупила 400 биткоинов, по нынешнему курсу это около $20,5 млн.

С сегодняшнего дня в Сальвадоре могут устанавливать цены на товары в биткоинах, криптовалютой можно будет оплатить и налоги.

Также известно, что обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала.

Трастовый фонд в размере $150 для реализации плана легализации биткоина был утвержден в начале сентября Финансовой комиссией законодательного собрания Сальвадора.

Средства из фонда пойдут также на выплату бонусов всем гражданам. Каждый получит по $30 в биткоинах для того, чтобы активировать государственный криптокошелек Chiva.

Власти надеются, что такой валютный эксперимент позволит сэкономить несколько миллиардов долларов на комиссионных расходах.

Однако противники легализации биткоина считают, что теперь через криптовалюту будут отмывать деньги.

Введение биткоина как национальной валюты увеличивает риски и для финансовых учреждений.