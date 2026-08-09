На неделе будут новые контакты ради пакетов для ПВО — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Украина проведет новые контакты с посредниками по пакетам ПВО.
- Президент подчеркнул, что эти переговоры необходимы для защиты государства и людей от российских атак.
- Зеленский также сообщил, что Украина продолжит отвечать на удары РФ по нефтепереработке, ЗРК, РЛС и инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Украина проведет новые контакты с посредниками по пакетам для ПВО, чтобы защитить наше государство и людей.
Зеленский анонсировал новые контакты с посредниками и переговоры по пакетам ПВО
В вечернем видеообращении глава государства сообщил, что ожидаются переговоры, направленные на получение новых пакетов противовоздушной обороны.
— На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО – для защиты нашего государства, наших людей, – сказал Зеленский в обращении.
Отдельно Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские атаки. По его словам, украинские силы продолжают операции против российской нефтеперерабатывающей отрасли, а также наносят удары по российским зенитно-ракетным комплексам, радиолокационным станциям и инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах.
– Полностью справедливые ответы есть, на каждый российский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России, – подчеркнул президент.
Президент также сообщил о последствиях российских ударов по регионам Украины. В частности, после ночной атаки в Одессе и области без электроснабжения на утро оставалось более 300 тысяч семей. По его словам, около трети потребителей уже удалось заживить, восстановительные работы продолжаются.
Удары были нанесены по Харькову и области, Павлограду, Херсону, Сумщине и Житомирщине.