Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Украина проведет новые контакты с посредниками по пакетам для ПВО, чтобы защитить наше государство и людей.

Зеленский анонсировал новые контакты с посредниками и переговоры по пакетам ПВО

В вечернем видеообращении глава государства сообщил, что ожидаются переговоры, направленные на получение новых пакетов противовоздушной обороны.

— На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО – для защиты нашего государства, наших людей, – сказал Зеленский в обращении.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские атаки. По его словам, украинские силы продолжают операции против российской нефтеперерабатывающей отрасли, а также наносят удары по российским зенитно-ракетным комплексам, радиолокационным станциям и инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах.

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– Полностью справедливые ответы есть, на каждый российский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России, – подчеркнул президент.

Президент также сообщил о последствиях российских ударов по регионам Украины. В частности, после ночной атаки в Одессе и области без электроснабжения на утро оставалось более 300 тысяч семей. По его словам, около трети потребителей уже удалось заживить, восстановительные работы продолжаются.

Удары были нанесены по Харькову и области, Павлограду, Херсону, Сумщине и Житомирщине.

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