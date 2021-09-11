Варшава пригрозила Брюсселю выходом из Евросоюза

Польша может последовать примеру Великобритании и выйти из состава Европейского Союза, чтобы разрешить конфликт с Брюсселем.

Об этом заявил представитель партии Право и справедливость Рышард Терлецкий.

По его словам, Варшава не хочет прибегать к настолько радикальному шагу, однако пойдет на него, если ее интересы не будут соблюдены.

В частности, политик считает неприемлемой реакцию ЕС на судебную реформу. Он уверен, что таким образом Евросоюз пытается надавить на Польшу, что противоречит принципам политического блока.

— Если политика ЕС не изменится, нам придется искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии их не устраивает, развернулись и ушли. Мы не хотим уходить, наша поддержка членству в ЕС очень сильна, но мы не допустим, чтобы нашу свободу и развитие ограничивали, — подчеркнул Терлецкий.

В свою очередь, Брюссель предупредили Варшаву, что каждый день функционирования Дисциплинарной палаты судей будет приводить к увеличению размера штрафных санкций.