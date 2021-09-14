На американский штат Техас обрушился ураган Николас. Губернатор штата объявил чрезвычайную ситуацию.

Порывы ветра уже достигают 45 метров в секунду, а жителей предупредили о возможных экстремальных погодных условиях, в том числе наводнениях, также вероятны торнадо.

Международные аэропорты отменяют рейсы, закрываются школы и пункты вакцинации.

Ураган Николас уже достиг первой категории. Станция в бухте Матагорда зафиксировала длительный сильный ветер, скорость которого достигает 122 км/ч с порывами до 153 км/ч.

Из-за этого около 50 тыс. человек в Техасе уже остались без электричества.

На техасском побережье ожидается от 15 до 30 см осадков, а максимально возможное количество осадков — 46 см.

Об опасности урагана Николас предупредили уже и жителей соседнего штата Луизиана.

Николас обрушился на Соединенные Штаты почти сразу после мощного урагана Ида.

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Ида был намного мощнее и достигал четвертой степени из пяти. Его даже назвали одним из самых сильных ураганов за всю историю США.

Стихия вызвала подтопления, перебои с электричеством и сильное наводнение.

Источник: CВC