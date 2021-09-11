Італія потерпає від торнадо – є загиблі і поранені

Італійський острів Пантеллерія накрив торнадо – щонайменше дві людини загинули, а дев’ять – отримали поранення.

Четверо поранених залишаються в критичному стані. Рятувальники планують доставити поранених в лікарні міста Палермо на вертольоті, щойно погодні умови покращаться.

Серед загиблих – черговий пожежний.

– Вихор перевернув автомобілі і зірвав дахи в туристичній точці Пантеллерії, – повідомило італійське агентство цивільного захисту.

Середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і гарячими джерелами і є улюбленим місцем знаменитостей.

BIG waterspout reported in Vietri sul Mare (SA), Campania, south Italy today, Nov 20! Report: https://t.co/PVKjKSy9HM meteo pic.twitter.com/4XTR9wCARH — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 20, 2018

Хоча торнадо зазвичай не асоціюється з Європою, вважається, що кожен рік континент накривають кілька сотень. Багато залишаються непоміченими, коли потрапляють у віддалені сільські райони.

Tromba d’aria a Salerno,

poco fa

Foto di Nunzio Senatore e Pia Petrone pic.twitter.com/iIzGJtCrUw — ALLA.HABABA (@HababaAlaa) November 20, 2018

А у США від наслідків іншого потужного урагану Іда досі оговтуються жителі сходу. Буревій став одним із 5 найпотужніших в американській історії. Кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 65. Руйнівні дощі, які тривали кілька діб, уже припинилися. Зараз люди долають наслідки негоди.

Власноруч виносять зіпсовані меблі й мул із підтоплених будівель, прибирають вулиці, які перетворилися на сміттєзвалища. Жителі Нью-Йорка також оговтуються від наслідків урагану Іда. Потужні зливи й повені там тривали кілька днів. Вулиці Нью-Йорка затопило вперше в історії, рух транспорту був паралізований.

Чи не найдужче удар стихії відчули жителі Нью-Джерсі. Кажуть: негода застала їх зненацька. Не очікували таких руйнувань від урагану. Машини на вулицях стояли по дах у воді, деякі автомобілі зносило бурхливим потоком.