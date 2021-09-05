Машини по дах у воді та 65 смертей – наслідки урагану Іда

Від наслідків потужного урагану Іда оговтуються жителі сходу Сполучених Штатів. Буревій став одним із 5 найпотужніших в американській історії. Кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 65. Руйнівні дощі, які тривали кілька діб, уже припинилися. Зараз люди долають наслідки негоди.

Власноруч виносять зіпсовані меблі й мул із підтоплених будівель, прибирають вулиці, які перетворилися на сміттєзвалища. Жителі Нью-Йорка також оговтуються від наслідків урагану Іда. Потужні зливи й повені там тривали кілька днів. Вулиці Нью-Йорка затопило вперше в історії, рух транспорту був паралізований.

Чи не найдужче удар стихії відчули жителі Нью-Джерсі. Кажуть: негода застала їх зненацька. Не очікували таких руйнувань від урагану. Машини на вулицях стояли по дах у воді, деякі автомобілі зносило бурхливим потоком.

Долають наслідки негоди і в Новому Орлеані. Місцеві щодня шикуються у черги за харчами та пальним. Без світла й досі залишаються майже мільйон людей. У багатьох будинках немає і води. Хоча ремонтні бригади не припиняють роботи ні вдень, ні вночі. Влада штату застерігає: щоби повністю відновити постачання, знадобиться кілька тижнів.

Ураган Іда накрив Сполучені Штати на початку тижня. Потужні зливи й торнадо прокотилися східним американським узбережжям. Щоб підрахувати остаточну суму збитків, знадобляться кілька тижнів. Щонайменше це $80 млрд.

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