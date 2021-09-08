Зеленский готовится к еще одному визиту в США в сентябре

Президент Украины готовится к еще одному визиту в США. На этот раз глава государства посетит Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается 14 сентября 2021 года. Общие прения начнутся во вторник 21 сентября и продлятся до понедельника 27 сентября.

1 сентября в Вашингтоне уже состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США принимал украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома.

По итогам встречи Джо Байден сказал, что у США и Украины общие ценности, подчеркнув, что Соединенные Штаты остаются сторонниками ее суверенитета и территориальной целостности.

Со своей стороны Владимир Зеленский передал американскому коллеге список 450 пленных украинцев и попросил содействия в их освобождении.

Кроме того, 1 сентября Украина и США подписали Стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое создает основу для усиления сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности, в частности кибербезопасности, обмена разведывательной информацией и противодействия российской агрессии.

Новый пакет помощи в размере $60 млн включает бронебойные системы Джавелин и другое оборонное летальное и нелетальное вооружение, которое поможет Украине защищать себя.

Источник: Телеканал Дом