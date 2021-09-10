На сессии Генассамблеи ООН рассмотрят ситуацию на оккупированных территориях Украины

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины включена в повестку дня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

— Только что большинством голосов (за — 71, против — 12, воздержались — 45) Генеральная ассамблея ООН одобрила решение о сохранении важного для Украины пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины и включении его в проект повестки дня 76-й сессии Генассамблеи, — написала она в Twitter.

Джапарова поблагодарила все страны, которые поддержали Украину во время голосования.

По ее словам, ситуация на Донбассе и в Крыму остается в поле зрения Генассамблеи ООН.

— Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на общее осуждение, — добавила украинский дипломат.

Щойно більшістю голосів (за-71, проти-12, утрималось-45) Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» та включення його до проєкту Порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї. 1/2 pic.twitter.com/ElyLyQ2elF — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 9, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе вернулся из США, снова собирается в США — именно для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Она открывается 14 сентября 2021 года. Общие прения начнутся во вторник, 21 сентября, и продлятся до понедельника, 27 сентября.