Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

Из-за шторма Николас в США почти 250 тыс. домов остались без света

Из-за шторма Николас в США почти 250 тыс. домов остались без света

В Техасе и Луизиане почти четверть миллиона домов остались без электричества из-за шторма Николас.

В Национальном центре ураганов отметили, что шторм достиг отметки первой категории, поскольку двигался со скоростью 120 км/час. Впоследствии его скорость уменьшилась до 56 км/ч.

В Хьюстоне отменили занятия в школах, закрыли несколько центров тестирования и вакцинации против коронавируса и отменили концерт британского исполнителя Гарри Стайлса.

По прогнозу экспертов, из-за шторма Николас сильные дожди вновь накроют ту часть штата, которая сильно пострадала от урагана Харви в 2017 году. Тогда за четыре дня выпало 152 см осадков и погибло по меньшей мере 68 людей, в том числе 36 – в районе Хьюстона.

Сейчас в Национальном центре ураганов прогнозируют, что шторм утихнет в четверг, однако движется он, как и все остальные в течение последних десятилетий, медленнее.

Источник: NBC News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка