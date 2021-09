В Техасе и Луизиане почти четверть миллиона домов остались без электричества из-за шторма Николас.

В Национальном центре ураганов отметили, что шторм достиг отметки первой категории, поскольку двигался со скоростью 120 км/час. Впоследствии его скорость уменьшилась до 56 км/ч.

В Хьюстоне отменили занятия в школах, закрыли несколько центров тестирования и вакцинации против коронавируса и отменили концерт британского исполнителя Гарри Стайлса.

По прогнозу экспертов, из-за шторма Николас сильные дожди вновь накроют ту часть штата, которая сильно пострадала от урагана Харви в 2017 году. Тогда за четыре дня выпало 152 см осадков и погибло по меньшей мере 68 людей, в том числе 36 – в районе Хьюстона.

MAJOR LIGHTNING in inner core of Tropical Storm Nicholas at Matagorda Beach TX #Nicholas pic.twitter.com/MgOZ0qNOT2

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 14, 2021