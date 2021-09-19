В США горит нацпарк с огромными секвойями

Пожары в Калифорнии охватили национальный парк Секвойя.

Парк известен своими гигантскими секвойями, включая 80-метровый экземпляр Генерал Шерман — самое большое дерево на Земле возрастом три тысячи лет.

— Это важный район для многих людей, поэтому для защиты прилагают много усилий, — говорит представитель национального парка Секвойя Ребекка Патерсон.

Спасатели спустились дерево огнестойкой алюминиевой фольгой.

Толстая кора гигантских секвой огнестойкая, и этим деревьям низовые возгорания не страшны. Но нынешние пожары в их число не относятся, и могут уничтожить деревья.

Лесные пожары угрожают двум тысячам гигантских секвой. Пожары вызваны длительной засухой и жаркой погодой в Калифорнии.

Для борьбы с пожарами мобилизовано более 350 пожарных, а также вертолеты и самолеты пожарной службы.

В этом году в штате произошло более 7400 лесных пожаров, которые опустошили более 890 000 гектаров земли.

Они были вызваны более высокими температурами и экстремальной засухой. Изменение климата увеличивает риск жаркую и сухую погоду, которая может стать причиной лесных пожаров.

Пожар Дикси — второй по величине из когда-либо зарегистрированных в Калифорнии, на данный момент в значительной степени локализован.