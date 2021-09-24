Кандидат в канцлеры Германии назвал условие, при котором Северный поток-2 могут остановить

Российский газопровод Северный поток-2 остановят в случае, если РФ будет злоупотреблять им и нарушать интересы Украины.

Об этом сообщил кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет.

Он объяснил, что Германии нужен этот проект, поскольку, если страна отказывается от угля и ядерной энергетики, очевидно, что ей понадобится газ в ближайшие годы.

— Для меня важно то, о чем договорилось правительство Германии — геополитические гарантии для Украины. Чтобы страна не пострадала от запуска. Если Россия поставит это под сомнение, проект будет немедленно остановлен, — заверил Лашет.

10 сентября стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. Позже в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию газопровода как независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение может длиться четыре месяца.

Со своей стороны глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко не исключает, что Россия может прекратить поставки газа в Европу через Украину после запуска Северного потока-2.

Но при этом она продолжит платить за использование украинской газотранспортной системы (ГТС).

Источник: Телеканал Дом