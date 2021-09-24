Курс биткоина обвалился: Китай признал нелегальными операции с криптовалютой

В Китае все транзакции в стране, связанные с криптовалютой, объявили незаконными. Они должны быть запрещены.

В Центробанке отметили, что вся криптовалюта, в частности Bitcoin и Tether, не является законным платежным средством и не может использоваться на рынке.

Кроме того, все транзакции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, также считаются незаконной финансовой деятельностью.

Из-за такого решения Центробанка Китая курс биткоина 24 сентября обвалился на 5,5%. СМИ сообщают, что такие шаги можно считать самым сильным сигналом о решительных намерениях страны бороться с криптовалютой.

Примечательно, что соответствующее заявление появилось на фоне возможного дефолта Evergrande — одной из крупнейших китайских компаний, которая задолжала $305 млрд. Ведь именно поэтому на днях обвалились биржевые индексы, а биткоин упал на 7,3% — $44 тыс.

Также не исключено, что китайское правительство может таким образом реагировать на признаки того, что майнеры криптовалюты скрывают свою деятельность, чтобы оставаться в бизнесе.