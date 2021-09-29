В Беларуси сотрудники КГБ застрелили IT-шника

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси 28 сентября застрелили программиста, в квартиру которого ворвались во время рейда по отработке адресов участников протестов против режима Лукашенко.

Силовики выбили дверь в квартиру, где жил 31-летний сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер с женой и ребенком.

Защищая свою семью, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья и убил одного из сотрудников КГБ. В ответ его расстреляли из пистолетов.

Так называемые государственные СМИ сообщили, что его жену задержали как соучастницу убийства.

Видео, выложенное на подконтрольных режиму Лукашенко каналах, смонтировано из разных источников, а потому его подлинность вызывает сомнения.

В сообщении на сайте КГБ убитого программиста называют особо опасным преступником.

Якобы в ходе спецмероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник КГБ смертельно ранен.

Потому сотрудники спецслужб застрелили программиста.

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Фото: кадр Nexta