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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

В Литве планируют ввести обязательный масочный режим

маска, коронавирус, магазин

Правительство Литвы имеет намерение вернуть обязательный масочный режим на территории страны. Такое требование введут из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в Литве.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, в положение о режиме чрезвычайной ситуации планируют внести изменения.

В частности, добавят пункт об обязательном ношении масок в закрытом помещении. Кабинет министров в настоящее время не планирует введение других ограничений.

Сейчас правительство Литвы рекомендует носить маски в помещениях, однако это не обязательное требование для тех, у кого есть Covid-сертификат.

Масочный режим в Украине

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, правительство Украины имеет намерение усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Для таких проверок планируют привлечь силовиков. В настоящее время ношение масок предусмотрено во всех эпидемических зонах. Санитарный врач отметил, что рейды планируют проводить, в частности, на объектах критической инфраструктуры в Киеве и других городах.

Источник: Delfi

Фото: Pixabay

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