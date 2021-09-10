В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. К проверкам привлекут силовиков.

Об этом в интервью заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что масочный режим предусмотрен во всех карантинных зонах.

— Мы действительно уже несколько раз общались с Национальной полицией, мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что, например в аэропорту Борисполь сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ, — сообщил Кузин.

По его словам, рейды будут проводить на объектах критической инфраструктуры не только в Киеве, но и в регионах.

— Также с Нацполицией сейчас прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты, — отметил он.

Напомним, ранее в Днепре произошла стрельба возле супермаркета после замечания об отсутствии защитной маски.

В одном из местных супермаркетов мужчина сделал замечание девушке без маски, которая покупала на кассе товар.

За нее вступился знакомый, в результате чего возник конфликт. Спор продолжился на улице.