В ДТП в Швеции погиб художник и карикатурист Ларс Вилкс, который изобразил голову пророка Мухаммеда на теле собаки. Ему было 75 лет.

Вилкс ехал в автомобиле в сопровождении полиции, столкнулся с грузовиком близ города Маркарид на юге Швеции. В результате столкновения транспортных средств также погибли два полицейских, а водитель грузовика получил травмы.

75-летний художник был под охраной полиции после того, как ему угрожали смертью из-за нарисованной в 2007 году карикатуры на пророка Мухаммеда для газеты Nerikes Allehanda. Она возмутила многих мусульман, которые считают визуальное изображение пророка богохульным.

В заявлении полиции говорится, что причина столкновения пока неизвестны, но о причастности к ДТП третьих сторон ничего не говорит.

— Инцидент расследуется, как и любое другое ДТП. Поскольку в инциденте участвовали полицейские, то расследование ведется специальным отделом прокуратуры, — сообщил пресс-секретарь полиции.

По информации местных СМИ, полицейская машина, в которой находился Вилкс, ехала на большой скорости.

Один из очевидцев рассказал газете Aftonbladet, что автомобиль, в котором находился в Вилкс, вероятно, не справился с управлением и на большой скорости подъехал к обочине. Грузовик не успела завернуть и врезалась в авто на “невероятной скорости”.

После аварии возник крупный пожар, и на место происшествия прибыло несколько автомобилей скорой помощи.

Вилкс попал на страницы мировых изданий после карикатуры 2007 года, которая вызвала возмущение. Тогдашний премьер-министр Фредрик Рейнфельдт встретился с послами 22 мусульманских стран, с целью разрядить ситуацию.

Вскоре после этого Аль-Каида в Ираке предложила вознаграждение за его убийство в размере $100 тыс.

Хотя Вилкс прославился карикатурой на пророка Мухаммеда в теле собаки, он также часто работал с красками и создавал инсталляции. Одним из его произведений была скульптура из коряги в природном заповеднике на юге Швеции, которую он поставил без разрешения и которая стала причиной длительных юридических баталий.