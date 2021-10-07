6 октября в Беларуси силовики задержали 136 человек за комментарии в соцсетях гибели айтишника и сотрудника Комитета государственной безопасности, что произошло в Минске. Их обвинили в хайпе.

Как сообщают в Следственном комитете Беларуси, “анонимных комментаторов” взяли под стражу за так называемые хайповые сообщение в интернете и распространение циничных видеороликов, которые разжигали рознь.

— Нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Некоторые комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свои травли, оскорбления и унижения в интернете, — говорится в сообщении.

На задержанных возбудили уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — разжигание социальной розни и оскорбление государственного служащего.

Сейчас всех 136 подозреваемых правоохранители взяли под стражу.

В то же время СКБ сообщает, что продолжают устанавливать подобные преступления и искать причастных лиц.

28 сентября сотрудники КГБ ворвались в дом программиста компании EPAM во время рейда по отработке адресов участников протестов против режима Лукашенко.

В то же время сам мужчина, защищая своих жену и ребенка, открыл огонь из ружья и убил одного из силовиков. В ответ его расстреляли.

На сайте КГБ убитого айтишника называют особо опасным преступником.

29 сентября силовики задержали около 43 человек также через комментарии в соцсетях про убийство сотрудниками КГБ Андрея Зельцера.

Задержание проходили в разных городах страны, в частности, в Гродно, Гомеле, Минске и Витебске.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Фото: КГБ Беларуси