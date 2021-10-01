У Білорусі силовики 29 вересня затримали близько 43 осіб. Ймовірно, затримання пов’язані з коментарями в соцмережах про вбивство співробітниками КДБ у Мінську програміста Андрія Зельцера.

За інформацією правозахисного центру Вясна, людей затримали за статтями про образу державного службовця та розпалювання соціальної ворожнечі. Затримання проходили у різних містах країни. Зокрема, у Гродно, Гомелі, Мінську та Вітебську.

Правозахисники пишуть, що одиним із затриманих є Олексій Сянько. Чоловік повідомив своїй дружині з СІЗО, що його затримали саме через коментарі на онлайн-платформі.

Відомо, що усі затримані наразі перебувають у слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську.

Напередодні співробітники КДБ застрелили айтішника, який працює у компанії EPAM Systems – Андрія Зельцера.

28 вересня силовики увірвалися до будинку чоловіка під час рейду з відпрацювання адрес учасників протестів проти режиму Лукашенка.

Водночас сам програміст, захищаючи своїх дружину та дитину, відкрив вогонь з рушниці та вбив одного зі співробітників КДБ. У відповідь його розстріляли.

Між тим на сайті КДБ убитого айтішника називають особливо небезпечним злочинцем.

Джерело: Вясна

Фото: КДБ Білорусь