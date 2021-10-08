В пятницу, 8 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года. Ими стали журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов.

Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения взглядов и борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России.

Факты ICTV рассказывают, что известно о лауреатах.

Мария Ресса

Мария Ангелита Ресса – филиппино-американская журналистка. Она родилась в Маниле на Филиппинах в 1963 году.

Отец Рессы умер, когда она была еще маленькой. После этого ее мать переехала в Соединенные Штаты Америки, где снова вышла замуж и забрала туда детей.

Ресса изучала молекулярную биологию и театр в Принстонском университете. Там она получила диплом бакалавра английского языка и сертификаты по театру и танцу (в 1986 году). Впоследствии она также училась в Филиппинском университете Дилимана.

Свою профессиональную деятельность Мария Ресса сразу начала в сфере журналистики – на государственном филиппинском канале PTV 4.

Впоследствии она занимала должность начальника бюро американского телеканала CNN в Маниле (до 1995 года), а позже в Джакарте. В общем Ресса почти два десятилетия работала ведущим репортером и журналисткой-расследователем CNN в Юго-Восточной Азии.

Ресса фокусировалась на расследовании террористических сетей и выпустила несколько книг на эту тему, в частности – Семена террора: Рассказ очевидца новейшего оперативного центра Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии (вышла в 2003 году).

В 2005 году Ресса возглавила отдел новостей большого филиппинского медиаконгломерата ABS-CBN. В течение шести лет она определяла стратегическое направление новостного агентства и руководила более чем 1000 журналистов.

Ресса известна и как соучредитель и исполнительный директор филиппинского онлайн-издания Rappler. Этот информационный ресурс стал одним из первых веб-сайтов мультимедийных новостей на Филиппинах. На Rappler публиковались материалы-разоблачения коррупции в правительстве, а также о неоднозначной войне президента Филиппин Родриго Дутерте с наркотиками.

Мария Ресса. Фото: Getty Images

Ресса также преподавала курс по политике и прессе в Юго-Восточной Азии для Принстонского университета и тележурналистику в Университете Филиппин.

Издание Time упоминало журналистку в списке Человек 2018 года.

В 2020 году суд Манилы признал Марию Рессу виновной в клевете (якобы за клевету в интернете – на основании противоречивого филиппинского закона о борьбе с киберпреступностью). Поскольку журналистка является последовательным критиком власти Филиппин, это было расценено правозащитными группами и журналистами как политически мотивированное преследование.

– Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиа-компании для журналистских расследований, которую до сих пор возглавляет. Как журналист и генеральный директор Rappler, Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler сосредоточил внимание на скандальной и кровавой кампании режима Дутерте в борьбе с наркотиками. Количество погибших настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения, — подчеркнули в Нобелевском комитете.

Там также отметили, что Ресса и Rappler задокументировали, как социальные сети используются на Филиппинах для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования общественным мнением.

Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов – российский журналист, телеведущий, главный редактор издания Новая газета.

Он родился в 1961 году в Куйбышеве, в 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета.

Муратов является одним из основателей и главным редактором российского издания Новая газета, которое известно своими журналистскими расследованиями и оппозиционной направленностью.

В 1994 -1995 годах Муратов был специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни.

Некоторое время Муратов работал и на российском телевидении (был ведущим нескольких программ).

Дмитрий Муратов. Фото: Getty Images

– Дмитрий Муратов в течение десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей независимого издания Новая газета. С 1995 года он является главным редактором этой газеты, в общей сложности 24 года. Новая газета – наиболее независимая газета в России на сегодняшний день, с принципиально критическим отношением к власти, — отметили в Нобелевском комитете.

Там уточнили, что издание публиковало критические статьи на различные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и “фабрик троллей” до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами (в частности, на украинском Донбассе).

В комитете подчеркнули, что, несмотря на угрозы и убийства журналистов издания в России, оно сохраняет независимую редакционную политику.

– Оппоненты издания Новая газета ответили преследованием, угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты были убиты шестеро журналистов, в частности Анна Политковская, которая написала разоблачительные статьи о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не захотел отказываться от независимой политики газеты, — добавили в Нобелевском комитете.

Стоит отметить, что в марте 2014 года Дмитрий Муратов подписал письмо, в котором деятели российской интеллигенции осудили действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины (в том числе и захват Крыма). А в 2020 году журналист поддержал протесты в Беларуси.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 году стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

Нобелевскую премию 2021 по физике получили ученые Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи за новаторский вклад в понимание сложных физических систем. А лауреатами Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан, которые разработали новый инструмент для построения молекул (органокатализ).

Обладателем Нобелевской премии по литературе стал Абдулразак Гурна за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев.

Источник: Официальный сайт Нобелевской премии, Reporters Without Borders, OCCRP

Фото: The Nobel Prize