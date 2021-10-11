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Дмитро Кудрявцев |

Талибы не хотят сотрудничать с США для борьбы с группировкой ИГИЛ

Талибан В Кабуле

Террористическая организация Талибан, боевики которой захватили власть в Афганистане, не планирует сотрудничать с властями Соединенных Штатов Америки в борьбе с группировкой Исламское государство и другими террористами.

Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин.

— Мы сами способны справиться с боевиками ИГ, — заявил он.

Представители США и Талибов встречались в катарской столице Дохе 9 и 10 октября. Это были первые переговоры на официальном уровне с тех пор, как террористы захватили власть в Афганистане.

Представители американской стороны отказались отвечать на какие-либо вопросы журналистов по окончании встречи.

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После захвата талибами власти в Афганистане произошло уже несколько терактов, в которых гибли люди, в том числе и граждане США. В частности, 8 октября смертник убил и покалечил более 100 человек в шиитской мечети на территории афганской провинции Кундуз.

Ответственность за атаки на себя взяла группировка Исламское государство-Хорасан.

Фото: Getty Images

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